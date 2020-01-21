В Украине через 30 лет 70% энергии должны обеспечивать "зеленые" электростанции, - Минэренго

Сейчас доля зеленых электростанций в производстве энергии в Украине составляет 5%.

В планах Министерства энергетики и защиты окружающей среды привести долю энергии, произведенной из альтернативных источников до 70% в течении следующих 30 лет.

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Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель во время представления концепции зеленого энергетического перехода Украины до 2050 года, передает Громадське.

"Мы говорим о том, что до 2050 года уровень возобновляемых источников (энергии) должен составлять около 70%. У нас же оценки, у нас есть различные графики и сценарии реализации этой цифры. Самое важное то, что это развитие должно быть экономически обоснованным» — сообщил Оржель.

Он отметил, что в Украине должны остановить «злоупотребление в сфере альтернативной энергетики», в частности выплату завышенных «зеленых тарифов» за произведенную из альтернативных источников энергии. По словам Оржеля, пока даже без «зеленого тарифа» инвестиции в возобновляемую энергетику выгоднее, чем в традиционную.

Сейчас доля зеленых электростанций в производстве энергии в Украине составляет 5%.

В 2019 году в Украине построили новых солнечных, ветровых и других электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 4,5 гигаватта — это почти вдвое больше мощности всех «зеленых» электростанций, работавших в Украине по состоянию на начало 2019 года.