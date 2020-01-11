В радиоактивной зоне Фукусимы популяции диких животных процветают – ученые (фото, видео)

Ученые разместили 120 камер в трех зонах возле электростанции.

С момента ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима» прошло почти 9 лет. Но мир природы не терял времени на освоение пространства.

Новое исследование ученых показывает, что в радиоактивной зоне Фукусимы благодаря невмешательству человека популяции диких животных процветают, пишет Science alert.

Фукусима стала домом для популяций многих млекопитающих среднего и большого размеров.

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Ученые проанализировали свыше 267 тысяч фото дикой природы и выявили 20 видов диких животных – кабанов, зайцев, макак, фазанов, лисиц, енотовидных собак и др.

«Наше исследование является первым свидетельством того, что на сегодня в зоне эвакуации в Фукусиме есть много видов дикой природы, несмотря на радиологическое загрязнение», – рассказал биолог Джеймс Бизли из университета Джорджии, добавив, что это доказывает увеличение количества видов на этой территории после того, как ее покинул человек.

Ученые разместили 120 камер в трех зонах около электростанции: с высоким уровнем загрязнения и отсутствием доступа человека, с промежуточным загрязнением и ограниченным доступом человека и с фоном облучения и открытым доступом человека.

В районах, полностью покинутых людьми, не нашли доказательств какого-либо влияния радиации на млекопитающих или птиц. Например, в зоне отчуждения Фукусимы диких кабанов было в 4 раза больше, чем в районах, заселенных людьми.

На многочисленность видов влияли уровень человеческой деятельности, высота и тип среды обитания, но никаким образом не уровень радиации.

В то же время биологи не исследовали здоровье отдельных видов. Но если животные и страдают от радиационного воздействия, это не отражается на популяции и не влияет на численность в долгосрочной перспективе.