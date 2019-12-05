В Китае сняли редкие полеты золотых фазанов (видео)
10:07, 05 декабря 2019Экология
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Обычно эти птицы предпочитают бегать, поэтому увидеть их полет удается очень редко.
Сказочные фениксы: в Китае сняли редкие полеты золотых фазанов
В Китае удалось заснять редкие полеты золотых фазанов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Кадры, на которых птицы летают и играют с сорокой, сняли в одном из национальных парков Китая.
Как отмечается, золотые фазаны родом из Западного Китая и находятся под охраной государства. Обычно эти птицы предпочитают лишь бегать, поэтому увидеть их полет в многочисленных зоологических центрах удается далеко не всем желающим.
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