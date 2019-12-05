цей матеріал доступний українською

В Китае сняли редкие полеты золотых фазанов (видео)

10:07, 05 декабря 2019
Экология
114 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Австралии сняли на видео драку двух больших кенгуру (видео)

Кадры, на которых птицы летают и играют с сорокой, сняли в одном из национальных парков Китая.

Как отмечается, золотые фазаны родом из Западного Китая и находятся под охраной государства. Обычно эти птицы предпочитают лишь бегать, поэтому увидеть их полет в многочисленных зоологических центрах удается далеко не всем желающим.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#видео