В Китае сняли редкие полеты золотых фазанов (видео)

Обычно эти птицы предпочитают бегать, поэтому увидеть их полет удается очень редко.

В Китае удалось заснять редкие полеты золотых фазанов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кадры, на которых птицы летают и играют с сорокой, сняли в одном из национальных парков Китая.

Как отмечается, золотые фазаны родом из Западного Китая и находятся под охраной государства. Обычно эти птицы предпочитают лишь бегать, поэтому увидеть их полет в многочисленных зоологических центрах удается далеко не всем желающим.