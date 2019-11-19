Китайской панде устроили пышные проводы перед ее возвращением на историческую родину (видео)
11:16, 19 ноября 2019Экология
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Панда родилась в американской столице четыре года назад.
Пышные проводы устроили для панды Бэй-Бея, которая переезжает из Вашингтона в Китай.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Панда родилась в американской столице четыре года назад. Но должна вернуться в Китай, так как согласно договору, все бамбуковые медведи принадлежат именно Поднебесной.
В зоопарке устроили пышные проводы пушистому любимцу: его угощали любимыми вкусностями, целую неделю попрощаться к его вольеру приходили посетители.
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