Китайской панде устроили пышные проводы перед ее возвращением на историческую родину (видео)

Панда родилась в американской столице четыре года назад.

Пышные проводы устроили для панды Бэй-Бея, которая переезжает из Вашингтона в Китай.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Панда родилась в американской столице четыре года назад. Но должна вернуться в Китай, так как согласно договору, все бамбуковые медведи принадлежат именно Поднебесной.

В зоопарке устроили пышные проводы пушистому любимцу: его угощали любимыми вкусностями, целую неделю попрощаться к его вольеру приходили посетители.