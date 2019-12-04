В Австралии сняли на видео драку двух больших кенгуру (видео)

Они толкали друг друга и боксировали лапами.

В приюте для животных в австралийском штате Новый Южный Уэльс сняли на видео двух дерущихся кенгуру.

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На кадрах видно двух огромных кенгуру, один из которых рыжий. Они стоят на задних лапах и будто запугивают друг друга, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Во время схватки они “боксируют” лапами и толкают друг друга. Бой контролировал один из работников приюта.

Очевидцем происшествия оказался сотрудник приюта, который держал ситуацию под контролем.

"Они не хотят сделать друг другу больно, просто играют", - покоментував он.