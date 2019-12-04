В Австралии сняли на видео драку двух больших кенгуру (видео)
15:29, 04 декабря 2019Экология
203 0
Они толкали друг друга и боксировали лапами.
В приюте подрались два кенгуру \ Фото en.wikipedia.org
В приюте для животных в австралийском штате Новый Южный Уэльс сняли на видео двух дерущихся кенгуру.
Читайте такжеВ Австралии автомобилем задавили насмерть 20 кенгуру и их детенышей (фото)
На кадрах видно двух огромных кенгуру, один из которых рыжий. Они стоят на задних лапах и будто запугивают друг друга, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Во время схватки они “боксируют” лапами и толкают друг друга. Бой контролировал один из работников приюта.
Очевидцем происшествия оказался сотрудник приюта, который держал ситуацию под контролем.
"Они не хотят сделать друг другу больно, просто играют", - покоментував он.
Драка двух кенгуру в австралийском приюте для животных
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter