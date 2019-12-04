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В Австралии сняли на видео драку двух больших кенгуру (видео)

15:29, 04 декабря 2019
Экология
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В приюте подрались два кенгуру \ Фото en.wikipedia.org

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На кадрах видно двух огромных кенгуру, один из которых рыжий. Они стоят на задних лапах и будто запугивают друг друга, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Во время схватки они “боксируют” лапами и толкают друг друга. Бой контролировал один из работников приюта.

Очевидцем происшествия оказался сотрудник приюта, который держал ситуацию под контролем.

"Они не хотят сделать друг другу больно, просто играют", - покоментував он. 

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Теги: #Австралия#кенгуру