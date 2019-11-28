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В Германии хотят замедлить работу почты для сохранения климата

15:42, 28 ноября 2019
Экология
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REUTERS

Об этом заявил член совета директоров Deutsche Post Тобиас Майер, передает "Коммерсантъ".

Сейчас в Германии действует норма, в соответствии с которой 80% всех писем должны быть доставлены получателю на следующий день.

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По мнению руководства почты, замедление доставки писем должно не только снизить ее стоимость, но и уменьшить давление на климат, так как при жестких нормах большинство писем неизбежно перевозится самолетами.

Как заявили в Deutsche Post, одним из решений может быть введение по примеру Швейцарии и Австрии нескольких классов писем, часть из которых будет доставляться медленнее и стоить дешевле.

Предложение о более медленной доставке почты уже столкнулось с резкой критикой некоторых политиков.

«Я ожидаю от федерального правительства, что оно будет противодействовать этому дерзкому желанию не только в контексте почтовой реформы, но и в наблюдательном совете Deutsche Post»,- заявил представитель по экономическим вопросам фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Райнхард Хубен.

По его мнению, подобное предложение через несколько месяцев после существенного повышения почтовых сборов свидетельствует о «невероятной наглости» концерна.

Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.

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Теги: #Германия#почта