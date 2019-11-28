В Германии хотят замедлить работу почты для сохранения климата

По мнению руководства почты, замедление доставки должно уменьшить давление на климат, так как большинство писем при жестких нормах перевозится самолетами.

Немецкая почтовая служба Deutsche Post предлагает замедлить доставку писем для сохранения климата.

Об этом заявил член совета директоров Deutsche Post Тобиас Майер, передает "Коммерсантъ".

Сейчас в Германии действует норма, в соответствии с которой 80% всех писем должны быть доставлены получателю на следующий день.

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По мнению руководства почты, замедление доставки писем должно не только снизить ее стоимость, но и уменьшить давление на климат, так как при жестких нормах большинство писем неизбежно перевозится самолетами.

Как заявили в Deutsche Post, одним из решений может быть введение по примеру Швейцарии и Австрии нескольких классов писем, часть из которых будет доставляться медленнее и стоить дешевле.

Предложение о более медленной доставке почты уже столкнулось с резкой критикой некоторых политиков.

«Я ожидаю от федерального правительства, что оно будет противодействовать этому дерзкому желанию не только в контексте почтовой реформы, но и в наблюдательном совете Deutsche Post»,- заявил представитель по экономическим вопросам фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Райнхард Хубен.

По его мнению, подобное предложение через несколько месяцев после существенного повышения почтовых сборов свидетельствует о «невероятной наглости» концерна.

Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.