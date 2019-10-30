Рада запретила сплошную вырубку лесов в Карпатах

Можно будет проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, которым запрещается сплошная вырубка пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

За принятие законопроекта №0873 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)» проголосовал 301 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на совершенствование мер по охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями.

«Задачей законопроекта является запрет проведения любых сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и оздоровления лесов) пихтово-буковых древостоев на горных склонах. Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок сплошным методом вырубается значительная часть пихтово-буковых древостоев. Кроме того, законопроект имеет целью запретить проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках», - говорится в пояснительной записке.

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При этом отмечается, в соответствии с законодательными изменениями, которые предусмотрены данным законопроектом, станет возможным проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году на 10 лет был введен мораторий на проведение сплошной вырубки пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Однако с 2011 года этот мораторий перестал действовать.

«Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении категорий лесов. Более того, такая ситуация является крайне опасной, поскольку увеличивает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе. Важно также отметить, что пихтово-буковые леса являются естественными лесами, поэтому нуждаются в особой защите от сплошного уничтожения. Сейчас возникает ситуация, когда вполне законно, поскольку отсутствует какой-либо запрет, массово уничтожаются природные леса Карпат, которые, когда-то дремучие и густые, превращаются на страшные лысые места. Также стоит отметить существование большой проблемы по проведению рубок с предпринимательской целью в национальных природных парках, заказниках, которая требует немедленного решения», - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации. Снятие моратория является обязательным условием получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро.