Исследование показало, какие бренды больше всего загрязняли окружающую среду пластиком в 2019 году (видео)

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo возглавили рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиком.

Об этом говорится в исследовании движения Break Free From Plastic за 2019 год, пишет The Village Украина.

Читайте такжеМир из пластика: в Киеве представили интерактивную выставку о вреде чрезмерного потребления (фото, видео)

В сентябре на шести континентах 72 тысячи волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Мусор потом отсортировали и подсчитали, что пластик произвели 8 тысяч брендов.

Наибольшее количество пластика нашли от бренда Coca-Cola – более 11 тысяч единиц (в 37 странах на четырех континентах).

Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составило 4,846 предмета.

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.