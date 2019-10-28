Исследование показало, какие бренды больше всего загрязняли окружающую среду пластиком в 2019 году (видео)
Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo возглавили рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиком.
Об этом говорится в исследовании движения Break Free From Plastic за 2019 год, пишет The Village Украина.
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В сентябре на шести континентах 72 тысячи волонтеров собирали мусор на пляжах и на улицах городов. Мусор потом отсортировали и подсчитали, что пластик произвели 8 тысяч брендов.
Наибольшее количество пластика нашли от бренда Coca-Cola – более 11 тысяч единиц (в 37 странах на четырех континентах).
Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составило 4,846 предмета.
Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.
Unilever Plc, Mars Incorporated, Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Phillip Morris International Inc тоже среди брендов, которые загрязняют природу пластиком.