В Польше лошади "помогают селиться" птицам (видео)

Редкие птицы отказываются создавать гнезда в высокой траве.

На северо-востоке Польши скакуны расчищают территории для пернатых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дело в том, что редкие птицы, которых в этих регионах немало, отказываются создавать гнезда в высокой траве, поэтому зоозащитники нашли экологичный способ укротить растительность.

Ради этого по местности выпускают 20 лошадей. Их перевели с летнего пастбища на остров в высшую местность, чтобы не подвергать скакунов опасности. Потому что осенью здесь разливается местная река, и остров может затопить.

Как сообщал УНИАН, британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.