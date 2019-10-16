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В Польше лошади "помогают селиться" птицам (видео)

11:32, 16 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Дело в том, что редкие птицы, которых в этих регионах немало, отказываются создавать гнезда в высокой траве, поэтому зоозащитники нашли экологичный способ укротить растительность.

Ради этого по местности выпускают 20 лошадей. Их перевели с летнего пастбища на остров в высшую местность, чтобы не подвергать скакунов опасности. Потому что осенью здесь разливается местная река, и остров может затопить.

Как сообщал УНИАН, британская полиция приказала прекратить в Лондоне протесты группы Extinction Rebellion после недели гражданского неповиновения со стороны активистов по изменению климата.

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Теги: #Польша#защита животных