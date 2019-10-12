Ежегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы птиц - ЮНЕП

Эксперты Программы ООН по окружающей среде призывают страны объединить усилия для снижения связанной с пластиком смертельной угрозы для мигрирующих птиц.

Ежегодно из-за пластикового мусора погибают миллионы морских, пресноводных и наземных птиц, которые заглатывают частицы пластика или запутываются в пластиковых сетках - и то, и другое вызывает мучительную смерть.

Об этом эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) напоминают по случаю Всемирного дня мигрирующих птиц.

День проводится дважды в год - 11 мая и 12 октября - в месяцы, на которые приходятся сезонные перелеты птиц. В этом году тема Дня – защита птиц от пластикового загрязнения.

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Ежегодно человечество производит более 300 млн тонн пластиковой продукции – это один из наиболее широко используемых материалов в мире. Миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно попадают в воду или на городские свалки.

Птицы заглатывают пластик, принимая его за пищу. Но чаще всего птицы гибнут от истощения, поскольку пластиковые отходы, не обладающие питательной ценностью, дают ощущение полного желудка, но не насыщают птиц. К тому же птицы используют пластик в качестве материала для гнезда, принимая его за листья, веточки и другие натуральные предметы. Куски пластика с острыми краями приводят к ранениям и даже гибели птенцов.

Еще одна опасность, особенно для морских и пресноводных птиц – брошенные рыболовные снасти. Водоплавающие птицы попадают в сети и гибнут, не сумев выбраться, или становятся легкой добычей для других животных. По данным экпертов, из 265 зарегистрированных видов птиц, запутавшихся в пластиковом мусоре, по меньшей мере 147 видов были морскими.

В ООН призывают объединить усилия для снижения связанной с пластиком смертельной угрозы для перелетных птиц.