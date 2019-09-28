Эко-активистка Тунберг обвинила Трюдо в том, что он недостаточно борется с глобальным потеплением (фото)

Трюдо отметил, что он провел «замечательный разговор с Гретой» и то, что они «обсудили необходимость делать гораздо больше».

Во время разговора с лидерами коренных народов в Канаде шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила, что премьер-министр страны Джастин Трюдо делает недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

Перед этим 16-летняя Тунберг встретилась с Трюдо и обсудила изменения климата, пишет Громадське со ссылкой на The Guardian.

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«Мое послание всем политикам во всем мире одинаковое. Просто слушайте и действуйте согласно современным научным разработкам», — отметила девушка.

Трюдо отметил, что он провел «замечательный разговор с Гретой» и то, что они «обсудили необходимость делать гораздо больше».

«Я выслушал ее», — кратко резюмировал Трюдо.

27 сентября Грета присоединилась к Международному климатическому маршу в Монреале, в котором также принял участие Джастин Трюдо с семьей. По приблизительным подсчетам организаторов, для выражения своей позиции на улицы вышло около полумиллиона монреальцев. Мэр города Валери Планте, заявила, что пятничный протест был крупнейшим в истории Монреаля.

В целом демонстрации различной численности произошли практически во всех провинциальных столицах Канады: Галифаксе, Сейнт-Джоне, Шарлоттауне, Эдмотоне, Ванкувере, Уайтхорсе и Елоунайфе.

Напомним, 20 сентября начался Международный климатический марш. К нему также присоединились в Украине.

23 сентября шведская эко-активистка Грета Тунберг приехавшая на Генассамблею ООН во время своего выступления обвинил мировых лидеров в предательстве нового поколения за недостаточную борьбу против изменения климата.

Напомним, Марши за климат начала 16-летняя школьница Грета Тунберг. Она пропускала школу по пятницам, начиная с августа 2018 года, а взамен выходила на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры для предотвращения глобальному потеплению. Такая акция стала началом движение Fridays for Future. С тех пор к нему присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.