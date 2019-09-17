Ученые нашли самую большую в мире амфибию: ее вид вымирает из-за пристрастия людей к деликатесам

Фермеры пытались помочь сохранению животных, но принесли еще больше вреда.

УУченые нашли ответ на уже якобы решенный вопрос: кто является самым большим земноводным в мире. Фактически, было известно, что самой большой амфибией является китайская исполинская саламандра, но все оказалось сложнее.

Как передает ТСН, об этом пишет National Geographic со ссылкой на исследование, опубликованное 17 сентября в журнале Ecology and Evolution.

Животные достигают в длину 115-165 см и весят 25-30 кг. Несколько десятилетий назад их можно было легко найти во всем Китае, от субтропического юга к северо-центральным горам и восточной части страны. Несмотря на такой разброс, исследователи считали всех этих животных одним видом – Andrias davidianus.

Читайте такжеВ Канаде обнаружили растения, которые пожирают позвоночных животных

Впрочем новое исследование музейных образцов показывает, что китайские исполинские саламандры – это не один, а три разных вида. Эволюционно они начали расходиться миллионы лет назад. И вид, который, вероятно, самый большой из трех, получил новое название: Andrias sligoi, или южно-китайская исполинская саламандра.

"Это удивительно, что до сегодня было на самом деле неизвестно, кто самая большая амфибия в мире", - говорит ведущий автор исследования Сэмюэль Терви, ученый по охране природы Лондонского зоологического общества.

Новое исследование появилось на фоне того, что вид животных находится на грани исчезновения.

Сейчас огромным саламандрам угрожают уничтожение сред обитания, браконьерство и, самое главное, широкое распространение животноводства.

На самом деле в Китае на фермах живут тысячи саламандр, но они, вероятно, относятся к более распространенному новооткрытому виду, который остался с названием Andrias davidianus. Это объясняется тем, что вывод этих животных началось в центральном Китае, где распространен этот вид. С тех пор такое животноводство распространилось по всей стране - мясо саламандр ценят как деликатес, а стоит оно немалые деньги.

Ранее фермеры часто выпускали животных назад в дикую природу, ошибочно считая, что помогают им. Эта стратегия, вероятно, принесла больше вреда, чем пользы. Как объясняет исследователь Терви, "неправильный вид был помещен в неправильное место". Это могло способствовать распространению болезней, конкуренции и гибридизации между животными.

Терви с командой исследователей искали китайских исполинских саламандр в дикой природе с 2013 по 2016 год, и обнаружили их лишь в четырех местах. Однако, все они, вероятно, происходили из ферм, так как их генетика не соответствовала местности.

"Это невероятно угнетает – никто не осознавал, что ситуация настолько плоха", - говорит Терви.

"Мы находимся в серьезной опасности, и можем потерять крупнейших амфибий в мире", - добавил он.