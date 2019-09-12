Она поняла кто и что: командир "Яны Капу" рассказал, как собака во время захвата укусила российского ФСБшника

Моряки называли ее 25-м членом экипажа.

Освобожденный из плена командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал о судьбе 25-го члена экипажа – собаки Джесси на борту его корабля, которую вернули Украине в конце июля. Во время захвата она укусила одного из ФСБшников за ногу.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции 12 сентября, пишет ТСН.

"Интересное было, когда сотрудники, силовики РФ собрались у меня в каюте, у командира рейдового буксира "Яны Капу", собака находилась там, пряталась. Она была там и они не знали. Сидели-сидели и она схватила одного за штаны, укусила. Вот такая история. Она наверное поняла кто и что, и начала действовать как нужно", - отметил Мельничук.

Читайте такжеИз российского плена вернули собаку моряков (фото)

По его словам, о собаке на борту заботился механик Сергей Чулиба. Когда моряков было захвачено в плен, то российские спецслужащие всерьез интересовались у них, куда делся 25-й член экипажа.

"Потом мне сказали, что обменяли уже одного военнопленного, я не понял сначала кто, мне показывают, что отдали собаку. Я уже понял, что все, следующей будет наша очередь, что если собаку отдали, первого военнопленного, 25-го члена экипажа, понял, что Украина за нас всех борется и что мы вернемся", - напоследок добавил он.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

В свою очередь, самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о катастрофе рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.