В николаевский зоопарк привезли 4-метрового жирафа из Чехии (видео)

Путешествовало животное почти двое суток.

В зоопарке Николаева привезли 4-метрового жирафа из Чехии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Африканская красавица ехала из Чехии вслед за подругой, которую доставили еще две недели назад. Полторы тысячи километров преодолевала стоя в специальном грузовике. Ехала почти двое суток. Дорогу, говорят в зверинце, выдержала хорошо.

Длинношеих животных в николаевском зоопарке раньше не было. Молодые самки Логан и Нури появились благодаря самим горожанам, которые насобирали денег на специальный вольер. Уже после его строительства жирафов в Николаев передали бесплатно. А вот за транспортировку и растаможку зоопарк заплатил более 300 тыс грн.

Новую гостью месяц будут держать на карантине, а вот жирафа, который приехал раньше, обещают вывести на люди уже в выходные.