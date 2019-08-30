В ООН заговорили о точке невозврата для климата после пожаров в лесах Амазонки

Эксперт организации предупреждает, что человечество приближается к точке, в которой начнется каскадное уничтожение всех систем природы, поддерживающих жизнь на планете.

Пожары в лесах Амазонки «чрезвычайно тревожные» для систем поддержания жизни на планете. Об этом сказала глава отдела ООН по биологическому многообразию, призвав страны, компании и потребителей выстроить новые отношения с природой.

Как пишет The Guardian, исполнительный директор Конвенции ООН по биологическому многообразию Кристина Паска Палмер подчеркнула, что уничтожение крупнейшего тропического леса в мире стало мрачным напоминанием о необходимости нового подхода для стабилизации климата. Нужно не позволить экосистемам скатиться до точки невозврата, что будет иметь страшные последствия для человечества.

«Амазонские пожара указали на то, что мы стоим перед очень серьезным кризисом», - сказала она The Guardian.

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«Но речь идет не только о лесах Амазонки. Мы также встревожены тем, что происходит в других лесах и экосистемах, с широкой и быстрой деградацией природы. Риск в том, что мы движемся к поворотному моменту, после которого, как утверждают ученые, начнется каскадный крах природных систем», - пояснила Палмер.

Глобальный климатический кризис все больше тревожит международную политику. Истребление лесов Амазонки было на повестке дня недавней встречи G7 во Франции. В сентябре мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке на саммит климатического действия. В следующем году они планируют встретиться снова на саммит, посвященный природе.