В Минэкологии отреагировали на аварию на ТЭС в Днепре

В связи с инцидентом 5 августа Государственной экологической инспекцией в Днепропетровской области предоставлено срочное предписание руководству станции.

«Приднепровская ТЭС», на которой 5 августа произошла авария, уже дважды в 2019 году не допускала Государственную экологическую инспекцию в Днепропетровской области для проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook.

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В связи с этим 16 июня и 22 июля были составлены акты о недопуске и вызваны представители полиции.

В связи с инцидентом 5 августа Государственной экологической инспекцией в Днепропетровской области предоставлено срочное предписание руководству станции о предоставлении информации по факту аварийных ситуаций.

Кроме этого, предоставлено предписание относительно срочного принятия мер по недопущению нарушений требований природоохранного законодательства, в том числе недопущения превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ухудшения качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.

Как сообщал УНИАН, 5 августа жители Днепра могли заметить черный дым, который валил со стороны ТЭС. Многих встревожило это событие, люди забили тревогу. Оказалось, что на электростанции произошел выброс.