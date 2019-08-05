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Небо затянуло черным дымом: в Днепре произошла масштабная авария на ТЭС (фото, видео)

13:40, 05 августа 2019
Экология
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Многих обеспокоило это происшествие, люди забили тревогу / Информатор

5 августа жители Днепра могли заметить черный дым, который валил со стороны ТЭС. Многих обеспокоило это происшествие, люди забили тревогу.

Оказалось на электростанции произошел выброс. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на ДТЭК.

Информатор

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«Дым рядом шел со всего здания, в котором расположены рабочие энергоблоки станции и рубки их управления. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными»,  написали в группе Save Dnipro.

«5 августа, около 9:00, на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке № 10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5 - 2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена», - прокомментировали в ДТЭК.

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Теги: #Днепр#ТЭСпогода в Днепре