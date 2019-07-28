Спасатели ликвидировали утечку тетрахлорида титана на заводе Фирташа в Запорожье

В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели ликвидировали утечку тетрахлорида титана на территории ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат».

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Как сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 28 июля в 10:36 в «Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на территории комбината.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

В зоне поражения для осаждения паров они образовали водяной занавес с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Работники комбината, для ликвидации течи из бака, перекрыли вентиль и установили бандаж. Также была осуществлена перекачка химического вещества в другую цистерну. В 11:40 авария была полностью ликвидирована.

«Благодаря оперативным действиям спасателей испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Отметим, Запорожский титано-магниевый комбинат входит в Группу компаний Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.