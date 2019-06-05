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В Румынии пожарные спасли аистов из горящего гнезда (видео)

12:47, 05 июня 2019
Экология
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В Румынии аистов спасли из горящего гнезда / скриншот с видео

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Как говорится в сюжете ТСН, гнездо, расположенное на электрической опоре, загорелось из-за короткого замыкания во время ливня. Мама-аист закрывала птенцов от огня крыльями до последнего, даже, когда к ним добрались спасатели.

Всех птиц на реабилитацию забрали волонтеры единственного в стране центра для аистов. У них на лечении сейчас находится 70 птиц.

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Теги: #Румыния#аист