В Румынии пожарные спасли аистов из горящего гнезда (видео)
12:47, 05 июня 2019Экология
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В румынском городе Сибиу пожарные вытащили из горящего гнезда четырех птенцов аиста и их маму.
В Румынии аистов спасли из горящего гнезда / скриншот с видео
В Румынии пожарные спасли из горящего гнезда семью аистов.
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Как говорится в сюжете ТСН, гнездо, расположенное на электрической опоре, загорелось из-за короткого замыкания во время ливня. Мама-аист закрывала птенцов от огня крыльями до последнего, даже, когда к ним добрались спасатели.
Всех птиц на реабилитацию забрали волонтеры единственного в стране центра для аистов. У них на лечении сейчас находится 70 птиц.
В Румынии пожарные спасли из горящего гнезда семью аистов
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