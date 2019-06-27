Госгеонедра с Минприроды запустят интерактивный сервис «Электронный кабинет недропользователя»

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины запустят в июле 2019 года пилотный вариант специализированного интернет-портала для недропользователей и представителей геологической сообщества, на котором они смогут зарегистрироваться в «электронном кабинете».

Об этом сообщил глава Службы Олег Кирилюк во время своего выступления на Глобальной конференции по открытости данных международных добывающих компаний (ЕІТІ) в Париже (Франция).

По словам госменеджера, после регистрации в «электронном кабинете» пользователь сможет оперативно получить доступ к данным по программам воспроизводства минерально-сырьевой базы, состоянию условий пользования недрами и проектной документации, статистической и аналитической информации.

Компании получат возможность регистрировать заявки на получение государственных услуг: предоставление геологической информации, получение специальных разрешений, внесения дополнений в спецразрешений, их переоформления.

«Создание такого сервиса обеспечит работу Службы с внедрением принципа «Единого окна», снизит административные барьеры при взаимодействии недропользователей с Госгеонедрами, обеспечит прозрачность государственных функций и услуг на всех этапах их выполнения, в перспективе интерактивный сервис существенно сократит бумажный документооборот и административные процедуры и услуги на всех стадиях в сфере недропользования», – подчеркнул Глава Госгеонедр.

Напомним, в октябре 2018 года Постановлением КМУ № 848 утвержден Временный порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Реализация экспериментального проекта по проведению электронных торгов будет осуществляться с 24.10.2018 г. по 01.12.2019 г. По результатам его реализации Госгеонедра должны подать до 01.09.2019 г. предложения относительно целесообразности дальнейшего проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Справка:

Проект готовится при поддержке: ФВЕ в рамках проекта USAID/UKAid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» (TAPAS) совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Презентация на тему "Электронный кабинет недропользователя": скачать