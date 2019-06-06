В Киеве создали карту "качества воздуха"
14:16, 06 июня 2019Экология
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Чтобы проверить качество воздуха, необходимо выбрать на карте определенный район и показатель.
Информация обновляется каждые 10 минут / УНИАН
Городская инициатива Kyiv Smart City запустила платформу мониторинга качества воздуха в столице.
Сервис доступен на портале Air Kyiv Smart City. Данные о качестве воздуха отображены на интерактивной карте - с ее помощью киевляне и гости столицы смогут узнать, чем им предстоит сегодня дышать в конкретном районе.
Информация обновляется каждые 10 минут. Чтобы проверить качество воздуха, необходимо выбрать на карте определенный район и показатель.
Сейчас данные снимают для 10 разных районов столицы - в будущем сеть планируют расширить до 30 независимых измерительных станций.
Сейчас данные снимают для 10 разных районов столицы / скриншот
Забор воздуха осуществляется ежедневно, его анализируют по 8 показателям.
Как сообщал УНИАН, ранее в МОЗ заявили, что морская вода в Одессе соответствует нормам.
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