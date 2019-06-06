В Киеве создали карту "качества воздуха"

Чтобы проверить качество воздуха, необходимо выбрать на карте определенный район и показатель.

Городская инициатива Kyiv Smart City запустила платформу мониторинга качества воздуха в столице.

Сервис доступен на портале Air Kyiv Smart City. Данные о качестве воздуха отображены на интерактивной карте - с ее помощью киевляне и гости столицы смогут узнать, чем им предстоит сегодня дышать в конкретном районе.

Информация обновляется каждые 10 минут. Чтобы проверить качество воздуха, необходимо выбрать на карте определенный район и показатель.

Сейчас данные снимают для 10 разных районов столицы - в будущем сеть планируют расширить до 30 независимых измерительных станций.

Забор воздуха осуществляется ежедневно, его анализируют по 8 показателям.

Как сообщал УНИАН, ранее в МОЗ заявили, что морская вода в Одессе соответствует нормам.