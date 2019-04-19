На территории Тернопольщины площадь национального природного парка «Днестровский каньон» увеличена на 901 га (видео)

700 га будет под охраной, а на еще 200 га желающие смогут развивать рекреационную инфраструктуру.

На территории Тернопольщины площадь национального природного парка «Днестровский каньон» увеличена на 901 га.

Как сообщил сегодня во время брифинга председатель облгосадминистрации Степан Барна, соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко подписал 17 апреля.

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«Это даст возможность решить целый ряд проблем, в том числе экологического характера. Наша стратегия – сохранить эти ландшафты с уникальными краснокнижными видами флоры и фауны для будущих поколений. Границы заповедника увеличились до почти 13 тыс. га. Это – рекорд», – отметил Барна.

Он добавил, что работа по увеличению площадей заповедных зон велась систематически.

«Начиная с 2015 года было издано несколько указов президента об увеличении площадей заповедников на территории Тернопольщины. В частности, 17 августа 2015 года была увеличена площадь объекта природно-охранного фонда «Пещера Опильская» в Бережанском районе на 20 га. Впоследствии ботанические заказники общегосударственного значения «Валахия» (Бережанский район) расширили на 42 га, а «Под конем» (Красноармейский район) – на 13 га», – сообщил руководитель области.

Кроме этого, по его данным, площадь ландшафтного заказника общегосударственного значения «Тофтровий степь» была увеличена на 123 га, ботанического заказника «Желоба» общегосударственного значения (Бережанский район) – на 60 га.

«Многие говорили, что мы что-то застроим, что-то уничтожим. Зато мы увеличиваем площади заповедников и создаем условия для сохранения природы. Пользуясь случаем, хочу призвать жителей Монастырского, Залещицкого, Бучацкого и Борщевского районов, которые живут возле Днестра, присоединиться к акции «За чистый Днестр» и благоустроить берега реки, пособирать мусор, в том числе и после деятельности туроператоров, которые зарабатывают деньги на туристах, однако редко убирают за собой», – сказал Барна.

Начальник управления экологии ОГА Орест Сингалевич отметил, что национальные парки «Днестровский каньон» и «Кременецкие горы» ориентированы не только на консервацию и сохранение природных комплексов с червоновидими видами флоры и фауны, а также на обеспечении рекреационных потребностей населения.

«Предусмотрено, что из 900 га, которые расшили границы парка «Днестровский каньон», 700 га будет под охраной, а на еще 200 га желающие смогут развивать рекреационную инфраструктуру. Это будет стимулировать развитие и прилегающих к заповеднику территорий. В том же Залещицком районе уже проектируют и возводят спортивный комплекс, также ведется речь о строительстве развлекательно-гостиничных комплексов», – рассказал Сінгалевич.

Председатель ТОГА ожидает оживления в развитии туристической инфраструктуры на территории области.

«В прошлом году мы начали создавать стоянки для людей, которые сплавляются. Там установлены туалеты, беседки, оборудованные места для костра. В то же время мы ждем инициатив от предпринимателей, чтобы они сказали, где они готовы сделать такие стоянки за свой счет. Разумеется, без капитальных сооружений, но чтобы они могли обслуживать эти объекты. Сейчас я не доволен развитием инфраструктуры на берегу Днестра со стороны нашей области, потому что я вижу, какими темпами развивается инфраструктура со стороны Черновицкой области. На сколько у них больше баз, санаториев, гостинично-курортных комплексов. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Тем более, что мы улучшили состояние дорог к местам начала сплава на Днестре. Мы призываем цивилизованный бизнес нарабатывать проекты, направленные на развитие туризма на данной территории», – сказал Барна.