Хозяева квартиры обложили плиткой не только балкон, но и соседнюю стену, где должно быть окно.

В Оболонском районе Киева жители одной из девятиэтажек решили замуровать окна своего балкона.

Фотографией поделился Obozrevatel.

Конструкция находится на улице Маршала Малиновского, 15/3. Жители квартиры обложили плиткой не только балкон, но и соседнюю стену, где должно быть окно. При этом часть балкона, который располагается на первом этаже девятиэтажки, хозяева зачем-то выкрасили в белый цвет.

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В КГГА изданию рассказали, что на любом балконе должен быть незадымляемый отстойник - глухой простенок шириной 1,2 метра, напротив которого есть открытый проем.

"Если огонь заблокировал выход из квартиры, такой отстойник поможет не задохнуться от дыма и спасти жизнь. В то же время многие владельцы квартир избавляются его в результате перепланировки, присоединяя лоджии к кухне или гостиной. Или накапливают там хлам. Это лишает шанса на спасение в случае пожара", - рассказал наш собеседник.

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Автор: Денис Прядко