Мужчина забыл, где припарковался.

Житель Запорожья заставил полицию искать свой автомобиль, который якобы похитили. Выяснилось, что он просто забыл, где припарковался.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области, 8 августа 31-летний мужчина обратился к правоохранителям с заявлением, что в промежуток времени с вечера 7 августа до 15:00 следующего дня кто-то похитил его серый Ford Fusion, припаркованный на улице Цитрусовой.

Правоохранители приехали по вызову и начали исследовать местность, где, вероятно, произошла кража. Однако неожиданно нашли "пропавшую" иномарку.

"Сотрудники полиции осмотреть территорию и установили, что заявитель просто забыл, где поставил свой автомобиль. Правоохранители обнаружили транспортное средство во дворе соседнего дома", - рассказали в полиции.

За ложный вызов на мужчину составили административный протокол по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф до 3 400 гривень.

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Автор: Катерина Комолова