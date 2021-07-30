Жены в это время не было дома - узнав о том, что ее мужа выписали из психиатрической лечебницы, она сбежала.

В США мужчина выписался из психлечебницы, угнал школьный автобус, а затем протаранил погрузчиком свой дом.

Об этом сообщает издание The Post Millennia

39-летнего Эндрю Лаудона выписали из Западной государственной психиатрической больницы, расположенной в Лейквуде, штат Вашингтон. Он переоделся в сарафан и направился Ливенворт, который расположен в двух с половиной часах езды от больницы. Там мужчина угнал желтый школьный автобус, проехал на нем почти 2 часа до Мозес-Лейк, а затем бросил машину.

Затем он ехал автостопом до Чевелы, где украл фронтальный погрузчик и в конечном итоге врезался в свой собственный дом.

Жены в это время не было дома - узнав о том, что ее мужа выписали из психиатрической лечебницы, она сбежала.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко