Женщина находится на 34-й неделе беременности, однако невеста отказалась идти на компромисс.

Сеть разозлилась на невесту, которая ввела дресс-код, из-за чего беременная женщина не смогла присутствовать свадьба брата. 36-летняя невеста заявила, что гости должны прийти в платьях до пола с длинным рукавом.

Как рассказала пользователь Reddit, которая находится на 34-й неделе беременности, она очень быстро устает и "перегревается". В то же время свадьба должна была проходить на открытом воздухе, поэтому 8 часов в таком наряде она бы просто не выдержала.

"В южных штатах, таких как Луизиана и Техас, в 2023 году была зафиксирована рекордная температура, и в какой-то момент в августе 22 штата получили официальное предупреждение о жаре, которое затронуло около 130 миллионов человек", – пишет Newsweek.

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Женщина пыталась отыскать компромисс в отношении платья, однако невеста продолжала упрямо стоять на своем.

"Я сказала ей вчера, что не смогу присутствовать на ее свадьбе, если она хоть немного не ослабит дресс-код. Я сказала ей, что она имеет право провести свою свадьбу именно так, как она этого хочет, чтобы это был ее идеальный день, но я имею право заботиться о своем здоровье", – поделилась она.

Однако невеста разозлилась на нее и назвала женщину "невероятной эгоисткой".

"Она сказала, что "на этот раз дело не во мне и моем чертовом ребенке". Она сказала так только потому, что ревнует. У меня родился первый внук в семье, и она чувствовала, что должна была родить ребенка раньше меня и моего мужа. С тех пор сторона моего мужа в семье говорила мне, что я эгоистка и должна была пойти на компромисс, чтобы сохранить спокойствие. Я не думаю, что мне нужно вредить своему здоровью ради ее свадьбы", – добавила беременная женщина.

Пользователи поддержали ее:

"Я беру попкорн и жду, чтобы увидеть, сколько людей на самом деле придерживаются упомянутого дресс-кода. Пожалуйста, дайте нам знать", – написал пользователь Yellange.

"Если они хотели, чтобы это было снаружи, они должны были дать больше свободы в отношении рукавов. Если они хотели длинные рукава, они должны проводить свадьбу в помещении", – считает Madlyqueen.

Другая пользовательница добавила, что после шестого месяца беременности находиться на подобных празднованиях на улице невозможно. Поэтому она бы тоже не хотела быть на свадьбе этой невесты.

Свадебные распри: женщина рассказала, как платье и подарок подруги едва не сорвали ее свадьбу

Невеста рассказала, что наряд и подарок от ее подруги на свадьбу едва не испортили ей один из самых важных дней в жизни. Так, женщина поделилась, что гостья нарушила главное правило свадебного дресс-кода: не одеваться в белое, если ты не невеста.

Женщина по имени Элис пришла на свадьбу в таком же платье, что невеста носила на девичнике. Одинаковым был не только фасон, но и цвет.

С подарком подруга тоже "подложила свинью". Супруги получили от гостьи неподписанный чек, с которого невозможно снять наличные ни в одном банке.

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