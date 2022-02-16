Женщина провела эксперимент и шокировалась.

41-летняя американка Меган Кондри из Вашингтона нашла купленный пять лет назад чизбургер из McDonald's, ужаснулась и поклялась навсегда отказаться от фастфуда.

Об этом сообщает The Mirror.

По словам женщины, она купила чизбургер в ноябре 2017 года, бросила его на заднее сиденье автомобиля и совершенно забыла о нем.

Через несколько дней Кондри наткнулась на бургер, распечатала его и увидела, что он почти не изменился. Тогда она решила проверить, как долго он не будет портиться, написала на упаковке дату и надолго убрала в шкаф.

Спустя пять лет, когда американка перебирала рождественские украшения, ей попался старый бургер: он стал твердым, но выглядел точь-в-точь так же, как в день покупки. На нем абсолютно не было ни плесени, ни гнили.

"Наверное, в нем очень много консервантов, иначе каким образом он бы сохранился в течение такого длительного времени", – считает Кондри.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские ученые научились печатать мясо на 3D-принтерах. Искусственное мясо имеет такую же структуру и запах, как настоящее

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