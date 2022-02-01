Украинская певица Александра Зарицкая, которая за год похудела на 30 килограмм, стала пятым тренером шоу "Голос страны".
Во втором выпуске она появилась перед зрителями в облегающем полупрозрачном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Кроме того, сквозь него просвечиваются черные трусики певицы.
В целом стилисты создали роскошный образ для Александры, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза.
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Напомним, ранее Александра Зарицкая повторила невероятный образ Ким Кардашьян.