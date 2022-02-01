Певица появилась во втором выпуске шоу "Голос страны".

Украинская певица Александра Зарицкая, которая за год похудела на 30 килограмм, стала пятым тренером шоу "Голос страны".

Во втором выпуске она появилась перед зрителями в облегающем полупрозрачном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Кроме того, сквозь него просвечиваются черные трусики певицы.

В целом стилисты создали роскошный образ для Александры, а визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза.

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Напомним, ранее Александра Зарицкая повторила невероятный образ Ким Кардашьян.

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