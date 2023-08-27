Женщина вызвала ажиотаж в сети, когда призналась, что кормит своего питомца из фарфоровых мисок, из которых едят она и ее семья, даже не подозревая, что с этим есть проблемы.

Для здоровья домашнего животного важно содержать игрушки и аксессуары в чистоте. Выделить питомцу отдельные миски для еды - это то, что сделает каждый владелец, но одна женщина призналась, что кормит своего пса из мисок, из которых ест она и ее семья.

Невестка отругала ее за эту привычку, однако она до сих пор не видит проблемы в том, чтобы позволить своему питомцу есть из человеческой фарфоровой миски, а также не понимает, почему люди думают, что это отвратительно. По ее словам, она моет всю посуду в посудомоечной машине, из-за чего люди назвали ее "грубой".

"Моя невестка только что выразила абсолютный шок и отвращение по поводу того факта, что я использую обычные фарфоровые миски для домашних животных, которыми мы тоже пользуемся, а потом ставлю их в посудомоечную машину. Может быть, я упускаю суть, но они тщательно вымыты?" – поделилась женщина в Интернете.

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Люди не только пришли в ужас от того, что она позволяет своему питомцу есть из фарфоровых мисок, из которых ест ее семья, но и были шокированы, что она моет их в посудомоечной машине, а не вручную, что вызвало отдельные споры среди владельцев домашних животных. Хотя некоторые тоже моют посуду питомцев в посудомоечной машине.

Один их пользователей написал: "Ни в коем случае. У моей собаки есть своя миска, я мою ее вручную!", а другой в знак согласия добавил: "Это довольно мерзко. Посудомоечные машины не стерилизуют. Возьмите собаке собственную миску и помойте ее вручную. У моей тоже есть собственная щетка для мытья посуды".

Но некоторые пользователи утверждали, что нет никакого вреда в том, чтобы использовать посудомоечную машину: "Все миски можно мыть в посудомоечной машине. У меня были домашние животные все мои 50 с лишним лет жизни, и они не страдали от этого! Маленький внук, вероятно, более негигиеничен в повседневной жизни, и я тоже не мою его специальные тарелки отдельно! Почему тарелки должны быть стерильными, мы на них не делаем операций!?". Другой же ответил: "Посудомоечные машины моют вещи с помощью моющего средства и очень горячей воды. Однако я не удивлен, увидев здесь столько чрезмерно привередливых, боящихся микробов людей. Кого-нибудь уже стошнило?".

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