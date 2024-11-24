Астероид, который может быть фрагментом Луны, отдаляется и вскоре сойдет с орбиты Земли.

"Мини-луна" Земли — астероид, который в течение последних двух месяцев сопровождал нашу планету — мог быть частью нашей настоящей Луны. Ученые считают, что объект 2024 PT5 вполне вероятно является валуном, который откололся от Луны после удара астероида, образовавшего кратер на том месте.

Безобидный космический объект отделится 25 ноября 2024 года, преодолев более сильное притяжение солнечной гравитации, будучи на расстоянии 3,5 миллиона километров от Земли, пишет Associated Press. Однако сообщается, что он подлетит ближе в январе следующего года — он пройдет на расстоянии 1,8 миллиона километров от Земли, сохраняя безопасную дистанцию до того, как удалится в Солнечную систему по своей орбите и вернется назад лишь к 2055 году.

Поэтому NASA будет наблюдать за 10-метровым астероидом с помощью радарной антенны Голдстоун чуть больше недели, так как это "интересный объект", достойный изучения. В частности, братья-астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе, которые определили "поведение мини-луны", работают с телескопами на Канарских островах и уже провели сотни наблюдений.

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В настоящее время "мини-луна" находится на слишком большом расстоянии, чтобы увидеть его без мощного телескопа. Сообщается, что впервые астероид был замечен в августе. Он попал под влияние земного притяжения и в конце сентября начал движение вокруг Земли, пройдя по подковообразной траектории.

По словам Рауля де ла Фуэнте Маркоса, к моменту своего возвращения в следующем году он будет двигаться слишком быстро - более чем в два раза быстрее, чем в сентябре, поэтому не сможет "задержаться".

Другие новости космической тематики

Ранее УНИАН сообщал, что астероид Психея смог бы превратить каждого на Земле в миллиардера. Все из-за того, что большинство астероидов состоят из камня и льда, а 16 Психея — из различных металлов, включая палладий и платину.

Кроме того, ученые совсем недавно сделали удивительное открытие, увидев, как две черные дыры совместно поглощали одно и то же газовое облако.

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