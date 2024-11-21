16 Психея имеет много разных металлов, среди которых платина и палладий.

Астероид 16 Психея, с металлами стоимостью 10 триллионов долларов, гипотетически мог бы превратить каждого человека на Земле в миллиардера.

Как пишет Unilad, в прошлом месяце NASA отправило ракету SpaceX Falcon Heavy для исследования одного из крупнейших обнаруженных астероидов типа M. Корабль пройдет 3,5 миллиарда км до места назначения в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Большинство известных нам астероидов состоят из камня и льда, но 16 Психея имеет много различных металлов, среди которых платина и палладий. Они необходимы для автомобилей и электроники.

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В общем, в нашей Солнечной системе существуют девять богатых металлом астероидов, но 16 Психея является крупнейшим из них. По подсчетам космического агентства США, площадь поверхности этого астероида составляет около 165 800 квадратных километров и на 30-60% состоит из металла. Кроме того, он может иметь обнаженное никелево-железное ядро ранней планеты, которая является одним из строительных блоков нашей Солнечной системы.

По состоянию на 2023 год на нашей планете живет около 8,025 миллиарда человек. Если разделить стоимость металлов на Психее, 10 триллионов долларов, на количество населения, то каждый получил бы 1,25 миллиарда долларов. Хотя это скорее всего привело к падению экономики, мы бы все равно не стали бы столь же обеспеченными как самые богатые люди.

Например, известный бизнесмен и самый богатый человек мира Илон Маск имеет чистый капитал стоимостью в 250 раз больше, чем выплата за астероид, - 313,9 миллиарда долларов.

Однако NASA хочет посетить Психею не для того, чтобы собирать драгоценные металлы, а для изучения ядра планет и то, как они формируются. Ожидается, что ракета SpaceX достигнет места назначения не раньше июля 2029 года.

Расследование также имеет целью выяснить, действительно ли астероид является ядром планетезималя - породы с древнейших дней существования Солнечной системы.

Как ранее сообщал УНИАН, астрономы нашли способ отслеживать кометы-"убийцы городов".

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