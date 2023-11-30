Завтрак должен быть самым здоровым приемом пищи за весь день.

Ваш завтрак - это первый прием пищи с утра после почти 10-12 часов голодания, поэтому он должен быть чрезвычайно здоровым. Он должен быть наполнен основными витаминами и минералами, которые могут помочь повысить уровень энергии и поддерживать бодрость в течение дня.

Поэтому убедитесь, что вы не ошибаетесь с завтраком. Как пишет HealthShots по словам диетолога Комала Малика, есть восемь нездоровых продуктов, которых следует избегать или, по крайней мере, употреблять в умеренных количествах.

1. Сладкие хлопья

Сладкие хлопья могут вызвать ненужные скачки сахара. Лучше выбирайте цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии.

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2. Йогурты с добавками.

Йогурты с добавками в стаканчиках часто содержат скрытый сахар и искусственные добавки. Вместо этого выберите простой греческий йогурт и добавьте свежие фрукты или немного меда для сладости.

3. Белый хлеб

Белый хлеб готовят из очищенной муки, в которой нет клетчатки и питательных веществ, содержащихся в цельном зерне. Выбирайте цельнозерновой хлеб, чтобы обеспечить свое тело устойчивой энергией и необходимыми питательными веществами

4. Бутерброды с нездоровой начинкой

Такие бутерброды способствуют избытку насыщенных жиров и пустых калорий. Вам лучше выбрать цельнозерновой хлеб и нежирные белки, такие как яичные белки, и добавить овощи для питательного и сытного бутерброда на завтрак.

5. Блины и сироп

Традиционные блины и сироп могут быть сахарной ловушкой. Вместо этого выберите блины из цельнозерновой или миндальной муки и посыпьте их свежими ягодами или небольшим количеством чистого кленового сиропа.

6. Обработанное мясо на завтрак

Бекон и колбаса или консервированные бобы могут быть основными продуктами для завтрака, но их высокое содержание натрия и насыщенных жиров может быть вредным. Выбирайте нежирные источники белка или растительные альтернативы, чтобы ваш завтрак был сбалансированным и полезным для сердца.

7. Маффины и пирожные

Хотя купленные в магазине кексы и пирожные удобны, они часто содержат много рафинированного сахара и нездоровых жиров. Выпекайте самостоятельно, используя цельнозерновую муку, и добавьте фрукты или орехи для дополнительной питательности.

8. Магазинные фруктовые соки

Купленные в магазине фруктовые соки могут показаться здоровым выбором, но они часто не содержат клетчатки и содержат добавленный сахар. Выбирайте цельные фрукты или делайте свой собственный свежевыжатый сок, чтобы получить полный спектр питательных веществ без искусственных добавок.

Для здорового завтрака всегда рекомендуется есть домашнюю еду без добавления сахара или жира. Вы можете насладиться омлетами, овсянкой, пудингом из семян чиа и многим другим.

Ранее диетологи посоветовали, что есть на завтрак для снижения риска инсульта. А известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом завтрака для всей семьи, который можно приготовить на одной сковородке.

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