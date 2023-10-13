Во многих старых квартирах можно встретить подобное расположение ванной или душа.

Многие люди знают, что в квартирах, построенных во времена правления Сталина, ванна и душ располагались именно на кухне. Можно ли установить ванну на кухне сейчас? Конечно, но такое решение получится объяснить только уникальным дизайнерским ходом, а во времена СССР причина была совсем другой.

Чем уникальна "сталинка" - планировка и идея

"Сталинка" - это разговорное название квартир, которые были спроектированы и построены в период с 1930-х по 1950-е годы. В современном мире они легко выделяются из общей массы построек - толстые стены, высокие потолки, уникальный архитектурный стиль.

Предполагалось, что в таких домах будет жить "верхушка" правления СССР - сотрудники ведомственных структур, и обычные рабочие. Разница была в том, что в квартирах советской элиты была полноценная кухня, ванная комната, горячая и холодная вода. Простые рабочие, получившие квартиры в "сталинке", рассчитывать на это не могли - им полагалась небольшая жилплощадь, чаще всего, общежитие. Жилая комната одна, вода только холодная, туалет на этаже.

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Что делать, если ванна на кухне - первопричина ситуации

На самом деле, чтобы понять, почему "сталинка" обладала такой уникальной планировкой, важно войти в положение жителя подобной квартиры. Представьте, что у вас нет возможности нормально принять душ (тем более - ванну), поэтому нужно ходить в баню. Другого варианта нет - изменить планировку нет денег, да и технически помещение для отдельного санузла отсутствует.

Позже жители СССР нашли выход - покупать ванны и ставить их в самом просторном месте квартиры - на кухне. Удобств это не добавило, ведь и готовить еду, и мыться пришлось в одном помещении, а единственное, что закрывало нагого человека от окружающих - тонкая шторка. Да и кухонная мебель быстро теряла привлекательный внешний вид от высокой влажности, однако, на такие жертвы приходилось идти, чтобы хоть немного улучшить качество жизни.

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