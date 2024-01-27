Он может уменьшить симптомы диабета и способствует снижению веса.

Люди часто думают о чае улун как о чем-то необычном. Однако он не сильно отличается от обычного черного или зеленого чая. Более того, портал PinkVilla отмечает, что чай улун приносит организму больше пользы, чем его зеленые и черные разновидности.

По сравнению с другими видами чая, этот вариант имеет уникальный аромат и сложный вкус. Самый распространенный способ приготовления чая улун - заваривание в горячей воде, однако многие люди сегодня предпочитают холодное заваривание или добавление в чашку молока, что также является отличным способом употребления.

Вот 8 преимуществ чая улун для здоровья

1. Он может уменьшить симптомы диабета.

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Несколько исследований подтвердили антидиабетические свойства чая улун. В одном исследовании с участием китайских мужчин и женщин с диабетом, которые выпивали 16-30 чашек чая в неделю, было доказано, что чай улун приносит пользу диабетикам, повышая толерантность к глюкозе. Исследование, в дополнение ко многим другим, также показало, что он снижает инсулинорезистентность, уравновешивает уровень сахара в крови, а также работает как профилактическое средство диабета у отдельных людей.

2. Способствует здоровому похудению.

Катехины, содержащиеся в чае, улучшают метаболизм и помогают модулировать энергетический баланс. В японском исследовании, проведенном с участием одиннадцати здоровых женщин, доказано, что чай улун обеспечивает их организм вдвое большим количеством полимеризованных полифенолов, чем зеленый чай, что ускоряет их энергетический обмен. Кроме того, кофеин, содержащийся в чае улун, сжигает жир, не снижая при этом уровень энергии в организме. Также, как и любой кофеиносодержащий напиток, чай улун помогает обуздать голод, поэтому вы с меньшей вероятностью наброситесь на вредные перекусы.

3. Он может помочь предотвратить рак.

Противовоспалительная и антиоксидантная активность улуна выше, чем у его зеленых или черных вариантов. Исследования показывают, что эти факторы, вероятно, являются причиной того, что он обладает невероятным защитным эффектом против различных видов рака, включая рак шеи и рак яичников. Кроме того, содержащиеся в нем полифенольные соединения также вносят значительный вклад в его противораковое действие.

4. Способствует здоровью сердца.

Эти полифенолы в чае также играют важную роль в снижении риска сердечных заболеваний, таких как высокое кровяное давление. Исследования показывают, что они делают это, управляя поглощением и воздействием избыточных липидов в рационе. То есть, чай улун приносит пользу вашему здоровью, предотвращая образование плохого холестерина.

5. Повышает иммунитет.

Чай улун содержит аминокислоту под названием L-теанин, которая является усилителем иммунитета. Это в сочетании с другими его полезными для здоровья свойствами помогает сдерживать простуду и грипп. Кроме того, он очень полезен для предотвращения воспаления и улучшения общего самочувствия.

6. Может улучшить когнитивные функции.

Исследование, проведенное среди взрослых китайцев среднего и старшего возраста, показало, что потребление чая улун многогранно улучшает когнитивные функции, такие как память, обработка информации и выполнение действий.

7. Помогает расслабиться и омолодиться.

Его антиоксидантные и противовоспалительные свойства работают в гармонии, чтобы предотвратить окислительный стресс, что делает его отличной частью вашего повседневного образа жизни. Эти преимущества для здоровья были замечены у спортсменов во время отдыха после интенсивных тренировок.

8. Это отличная альтернатива кофе.

Содержание кофеина в чае улун намного меньше, чем в черном чае или кофе. Кроме того, кофеин в чае улун с меньшей вероятностью обезвоживает организм или негативно влияет на гигиену сна. Кроме того, в отличие от кофе, чай улун обладает невероятной пользой для здоровья зубов и предотвращает разрушение зубной эмали.

Побочные эффекты чая улун

1. Боли и ожоги. Употребление в пищу натощак может вызвать боль в животе, тошноту, кислотный рефлюкс и изжогу. Вероятно, это вызвано тем, что танины, присутствующие в чае улун, реагируют с пищеварительной кислотой, присутствующей в кишечнике, что приводит к дискомфорту.

2. Нерегулярное опорожнение кишечника. Употребление чая улун в неподходящее время также может повлиять на дефекацию и вызвать такие проблемы, как диарея.

3. Беспокойство и нервозность. Чрезмерное потребление чая улун, как и любого другого напитка, содержащего кофеин, может вызвать у вас нервозность и беспокойство.

Как видите, большинство негативных эффектов чая улун коренятся в чрезмерном потреблении или потреблении в неподходящее время. Поэтому рекомендуется выпивать не более одной-трех чашек в день, утром (после завтрака) и ближе к вечеру (после обеда), чтобы получить максимальную пользу. Кроме того, предпочтение молочного улуна перед обычным чаем может предотвратить такие проблемы, как кислотный рефлюкс.

Ранее УНИАН писал о преимуществах для здоровья от употребления такого напитка как чай с куркумой. Среди них - противовоспалительные свойства, антиоксидантные эффекты, поддержка здоровья суставов и другие.

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