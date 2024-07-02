Желательно не налегать на ультраобработанные виды мяса, такие как бекон, сосиски и ветчина.

У каждого из нас есть определенные предпочтения, когда дело доходит до завтрака. Так, одними из наиболее популярных видов мяса для завтрака являются ультраобработанные – такие как бекон, сосиски, ветчина. Однако какими бы вкусными они ни были, эксперты обычно рекомендуют либо ограничивать, либо избегать их употребления, поскольку в них содержатся консерванты, а также они богаты насыщенными жирами.

Однако не все виды мяса вредны, и некоторые из них с полным правом могут присутствовать в вашем утреннем рационе. Издание HealthDigest рассказало о самых полезных видах мяса на завтрак.

Курица

Хотя все виды мяса являются хорошим источником белка, курица, особенно куриная грудка, занимает в этом плане первое место.

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Кроме того, богатая белком еда означает, что вы обеспечите себе сытное начало дня, что важно дляя людей, нацеленных на контроль веса. Также курица содержит мало калорий и другие полезные питательные вещества, такие как ниацин, селен, фосфор, витамин В6, витамин В12, рибофлавин, цинк, тиамин, калий и медь.

Постная говядина

Нежирные куски говядины, включая такие варианты, как ростбиф, стейк из вырезки, стейк из филейной части и постный говяжий фарш, являются здоровыми вариантами завтрака.

Помимо высокого содержания белка, постная говядина является богатым источником витамина B12, который крайне важен для метаболизма. Другие полезные витамины и минералы, содержащиеся в постной говядине, включают витамин B6, цинк, селен, железо, ниацин и фосфор.

Индейка

Индейка - отличный источник белка, богатый многими витаминами и минералами, и она низкокалорийна - если не есть кожу.

Помимо всех других питательных веществ, содержащихся в животном белке, таких как железо, магний, цинк, витамин B12, витамин B6, селен, калий, фосфор и ниацин, индейка также содержит холин - соединение, которое связано с регулированием настроения и памяти, контролем мышц, поддержанием клеточной структуры и коммуникации, удалением холестерина из печени, синтезом ДНК и хорошо функционирующей нервной системой.

Лосось

Хотя рыба не входит в список мясных продуктов, однако поскольку это продукт животного происхождения, она также может находиться в этом списке.

Рыба также известна своим содержанием белка - в 100 граммах сырого атлантического лосося содержится целых 20,4 грамма белка. Кроме того, в этой рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, витамины, селен, фосфор, калий, йод, холин и биотин. Более того, содержащиеся в этой рыбе витамины группы В делают ее идеальным мясом для завтрака, если вы хотите вылечить похмелье.

Свиной фарш или постная свинина

В отличие от бекона или сосисок с большим содержанием жира и переработанного мяса, свиной фарш с низким содержанием натрия или постные кусочки того же мяса можно смело добавлять к завтраку. Помимо того, что свинина является хорошим источником белка, она содержит и другие полезные питательные вещества, такие как калий, холин, ниацин, витамин B6, витамин B12, железо и цинк.

Оказывается, время вашего завтрака влияет на состояние здоровья. Так, Исследователи обнаружили, что люди, которые завтракали до 8 утра и прекращали есть до 21, имели меньшие шансы на сердечные заболевания.

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