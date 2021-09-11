Ящерица пережила это путешествие без последствий.

Ящерица, которую прозвали Барби, преодолела более 6 тысяч километров из Барбадоса в Англию в бюстгальтере туристки.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на BBC.

Жительница Британии Лиза Рассел вернулась с отдыха на Барбадосе в родной Йоркшир. Женщина заметила животное уже после того, как дома открыла плотно упакованный чемодан. 47-летняя Рассел во время того, как разбирала чемодан, увидела пятнышко на лифчике, встряхнула его и поняла, что это ящерица. Ящерица пережила это путешествие более чем в 6 тысяч километров без последствий.

Лиза объяснила, что когда паковала вещи перед отлетом домой, то села на чемодан, чтобы его застегнуть. В одежде британки ящерица провела почти сутки.

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"Когда геккон шевельнулся, я начала кричать. ​​Это не то, что вы ожидаете найти в бюстгальтере после путешествия за 4 000 миль", - рассказала она.

Сейчас ящерицей, получившей кличку Барби, занимается благотворительная организация "Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными". Отмечается, что просто выпустить ящерицу на свободу в Великоритании запрещается законом. Пока ящерицу-путешественницу к себе взял соответствующий специалист: у нее все хорошо.

Как сообщал УНИАН, недавно в центре Днепра на улице заметили девушку, которая гуляла с поросенком и теленком. Впоследствии стало известно, что ее зовут Алина, она является иностранной гражданкой и проживает с этими животными на съемной квартире.

Автор: Олег Давыгора