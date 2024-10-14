Вы всю жизнь пили шампанское неправильно: сомелье развеял мифы

Хороший бокал шампанского отличается чистотой, блеском и шипучестью, а цвет может варьироваться от бледно-золотого до насыщенного золотого.

Вы, скорее всего, неправильно пили шампанское. Однако не волнуйтесь, ведь эксперт Янн Мюнье, уроженец региона Шампань и сомелье в доме GH Mumm, поделился советами относительно того, как правильно наслаждаться этим напитком.

Начнем с главного вопроса: каким должен быть вкус отличного шампанского? Янн объясняет: "Вкусное шампанское предлагает идеальный баланс между кислотностью и сладостью. В нем должна ощущаться сложность вкусов - от свежих фруктов до более зрелых нот, таких как бриош или фундук, а послевкусие должно быть долгим и приятным, подчеркнутым нежными пузырьками".

Визуально, по его словам, хороший бокал шампанского отличается чистотой, блеском и шипучестью, а цвет может варьироваться от бледно-золотого до насыщенного золотого.

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Один из распространенных мифов о шампанском касается размера пузырьков. Янн уточняет:

"Размер пузырьков не является главным показателем качества шампанского. Хотя мелкие пузырьки часто ассоциируются с высоким качеством, важнее баланс, сложность и обработка. Размер пузырьков также зависит от размера бокала: чем больше высота, тем больше будут пузырьки".

Что касается правил подачи, Янн рекомендует подавать шампанское охлажденным, но не ледяным, при температуре от шести до восьми градусов по Цельсию для аперитива и до 12 градусов - к основному блюду. Наливайте напиток медленно, наклоняя бокал, чтобы сохранить пузырьки, и не заполняйте бокал более чем на две трети.

Выбор бокала также имеет значение. Янн рекомендует избегать слишком узких или слишком широких бокалов, которые могут нарушить шипучесть или блокировать ароматы. Он советует выбирать бокал для белого вина или закругленную гофру: "Эти формы концентрируют ароматы и улучшают вкусовые ощущения".

Распространенными ошибками, по словам Янна, являются подача шампанского слишком горячим или холодным, выбор неподходящего бокала или переполнение его. Дегустация шампанского - это полноценный сенсорный опыт, поэтому стоит насладиться как цветом, так и ароматами и шипучестью этого напитка.

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