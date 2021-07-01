Мужчина узнал о собственной смерти, когда решил восстановить документ.

Житель Полтавы уже 11 лет официально считается мертвым. Суд принял соответствующее решение на основании заявления супруги.

Об этом сообщает "Суспільне".

Мужчина находился в местах лишения свободы, а после освобождения решил восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию, но выяснилось, что он числиться мертвым с 2010-го года.

"Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвый". Я говорю: "В каком смысле?"."Вот так, мы послали на Киев запрос", выдали, что Шишацкий суд меня в 2010-м году похоронил. Я в шоке", - рассказал пострадавший.

Читайте такжеПохороненный заживо знахарь обещал восстать из мертвых, но что-то пошло не так

Позже выяснилось, что в суд обратилась жена мужчины. Она заявила, что ее муж Анатолий вышел из дома в 2007 году и не вернулся, а в течение следующих трех лет никто его якобы не видел. На основании этих данных глава суда Виктор Рябченко признал мужчину мертвым.

По слова пострадавшего, все это время он жил и работал в Полтаве и в розыск его никто не подавал.

"Я же не обязан сидеть в том селе. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, но ничего. Это они три года просто так просидели, пробыли, думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили". Это надо все проверять. Они просто отнеслись халатно", − возмутился мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее в Полтавской области "заживо" похоронили Константина Джеджеру. О том, что он "неживой", мужчине сообщили патрульные, когда остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева