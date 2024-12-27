Мужчина называет себя "случайным предпринимателем" и уверяет, что любит не бизнес, а новые знания.

Миллиардер-технократ, соучредитель Infosys, создатель крупнейшей в мире биометрической системы Aadhaar и обладатель состояния в $3,6 миллиарда (по данным Forbes) Нандан Нилекани поделился простым советом для успеха, пишет CNBC.

Нилекани считает, что в мире, где технологии и искусственный интеллект быстро меняют рабочую среду, самое важное - развивать навыки, которые искусственный интеллект не может заменить.

"Будьте интересными. Я просыпаюсь каждое утро, желая узнать что-то новое, и держу свой ум открытым", - сказал он.

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Эта мантра сопровождает его с начала карьеры. Выросший в Индии, Нилекани выбрал инженерию вопреки ожиданиям отца, увлекся мини-компьютерами, а затем стал соучредителем Infosys. Он называет себя "случайным предпринимателем", подчеркивая, что ключ к его успеху - это любопытство и стремление к знаниям, а не любовь к бизнесу.

По данным Pew Research Center, в 2022 году 19% американцев работали на работах, где ИИ может автоматизировать ключевые задачи. В этом контексте Нилекани советует развивать мягкие навыки, которые остаются уникальными для людей: эмпатию, сочувствие и способность устанавливать связи.

"Будущее принадлежит людям", - заключает он.

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