Немаловажно определить мотивы такой дружбы.

Американский психолог и доктор философии Марк Трэверс рассказал о трех способах узнать, возможно ли оставаться друзьями с бывшими партнерами, пишет Forbes.

Возможна ли дружба с бывшими - 3 способа узнать

Первый способ - задайте себе вопрос: а были ли вы друзьями до того, как начался роман? Классическое исследование, проведенное учеными из Университета штата Иллинойс, показало, что бывшие партнеры значительно чаще оставались друзьями после расставания, если они были друзьями до начала романтических отношений.

Второй способ - определить, каковы мотивы бывшего партнера в желании остаться друзьями. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Personal Relationships, предполагает, что существует четыре основных мотива: безопасность, практичность, вежливость, романтические желания. Ученые пришли к выводу, что дружба после разрыва отношений вряд ли продлится долго, если ее основу составляют нерешенные романтические желания. С другой стороны, дружба после расставания, скорее всего, будет процветать, если решение остаться друзьями определяет безопасность.

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Третий способ - выяснить, почему вы хотите остаться друзьями. Исследования также показывают, что партнеры, которые инициируют разрыв, с большей вероятностью захотят остаться друзьями. Однако это стремление к дружбе иногда бывает кратковременным и корыстным.

Напомним, ранее психолог объяснил чрезвычайную ревность "синдрома Отелло".

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