Ученые определили, что часто данное заболевание связано с психическими или неврологическими расстройствами.

"Синдром Отелло" - это редкое психиатрическое заболевание, которое заставляет людей иррационально полагать, что их романтический партнер неверен, несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих это убеждение. Оно названо в честь знаменитого ревнивого героя пьесы Шекспира Отелло. Подробнее об этом синдроме рассказал американский психолог и доктор философии Марк Трэверс, пишет Forbes.

Согласно исследованию 2022 года, часто "синдром Отелло" связан с психическими или неврологическими расстройствами. Наиболее распространенными являются бредовое расстройство и деменция.

Недавнее исследование показало, что средний возраст людей, страдающих "синдромом Отелло", составляет 58 лет, при этом мужчины страдают больше, чем женщины.

Видео дня

Причины "синдрома Отелло" включают в себя: бредовые расстройства, инсульты и прием лекарств, влияющих на уровень дофамина в мозге, а также предыдущий опыт измены или отказа.

"Жизнь с "синдромом Отелло" оказывает значительное влияние как на больного, так и на его партнера. Для партнера постоянные обвинения и навязчивые проверки обостряют отношения, вызывая стресс и тревогу. Для человека с синдромом бред создает постоянное состояние недоверия и паранойи, серьезно влияя на его психическое благополучие", - отметил психолог.

По его словам, постоянное недоверие может привести к частым ссорам и разрыву общения. И человек с "синдромом Отелло", и его партнер могут испытывать сильную эмоциональную боль и стресс.

"Понимание "синдрома Отелло" подчеркивает разрушительное влияние иррациональной ревности на отношения и благополучие. Оно подчеркивает важность психического здоровья для поддержания здоровых отношений и показывает, как крайняя ревность может превратить брак в кошмар", - добавил специалист.

Напомним, ранее УНИАН назвал 9 качеств женщины, на которой лучше не жениться.

Вас также могут заинтересовать новости: