Во Львове коммунальщики нарисовали на тротуаре брусчатку, чтобы не класть новую (фото)

Местные жители смеются над увиденным в соцсетях.

На улице Трактат Глинянский во Львове коммунальщики оригинально залатали брешь в брусчатке на тротуаре. Вместо новой плитки дыру залили бетоном, а сверху нанесли импровизированный рисунок, имитирующий камни.

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Об этом в Facebook сообщила львовянка Анна Прод. 23 июня женщина обратилась на "Горячую линию Львова" с просьбой отремонтировать давно поврежденный тротуар, а впоследствии показала результат работы на фото.

"Просьба заделать брусчаткой, а не нарисовать брусчатку из бетона. Были хорошо сделаны остановка и тротуар. Первое фото - скрин обращения, которое выполнено. Выполнение на втором фото", – написала женщина.

Как сообщили в комментариях к записи администраторы группы, в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета сообщили, что во время проведения работ плитка была демонтирована, после чего ее похитили неизвестные. В ведомстве в то же время пообещали, что подрядчики замостят участок в течение пяти дней.

Тем временем местные смеются над увиденным в соцсетях.

Ранее власти Черноморска и Великодолинского Одесской области оборудовали остановки скамейками, которые непригодны для людей.

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