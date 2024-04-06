Вам даже не придется чистить морковь. Достаточно ее хорошо промыть.

Хочется сделать быстрый и полезный салат как перекус или к главному блюду? Вариантов придумать что-то вкусное к столу множество, но предлагаем попробовать новый рецепт салата из моркови и петрушки, в котором даже не нужно чистить овощ. Достаточно его хорошо промыть.

Возможно, вы еще с детства слышали, что есть морковь полезно для глаз. Она богата бета-каротином, именно он придает моркови характерный оранжевый цвет. Также в моркови много витамина А. Об этом подробнее говорится в исследовании Американского национального института глаз. Но, помимо преимуществ для здоровья, нас интересует вкус и сочность моркови. Если вы фанаты легких салатов, предлагаем рецепт от EatingWell.

Отмечается, что салат займет от 10 до 30 минут вашего времени, все зависит от того, какую именно порцию выберете делать.

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Ингредиенты на морковный салат:

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

1/2 чайной ложки молотого тмина;

1/4 чайной ложки соли;

4 стакана измельченной моркови;

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего лука;

2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки.

Если все нужное есть под рукой, начинаем готовить.

Заправка к салату и как что сочетать

Взбейте лимонный сок, масло, мед, горчицу, тмин и соль вместе в средней салатнице до кремообразной консистенции. На это уйдет примерно 30 секунд. Добавить морковь, лук и петрушку, перемешать вместе с заправкой. Дать салату постоять при комнатной температуре, пока морковь не впитает все вкусы специй - около 10 минут.

Если у вас нет блендера, вручную соединить ингредиенты тоже можно.

Обязательно ли чистить морковь на салаты - мнение экспертов

Как мы отмечали в рецепте салата, морковь чистить перед нарезанием не надо. Но этот совет стоит закрепить мнением экспертов. Они говорят, что это зависит от ваших личных предпочтений.

Если вам не хочется заниматься лишней работой, допустимо не чистить морковь перед варкой, жаркой или же просто, когда кладете сырой в салат. Это связано с тем, что морковь обладает очень тонкую кожуру. Это позволяет хорошо промыть овощ, чтобы на нем не оставалось микробов. Но последнего ритуала не следует избегать.

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