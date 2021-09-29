Животное после осмотра отнесли в безопасную зону возле ближайшего водоема.

Курьезная ситуация произошла в международном аэропорту Токио. Здесь буквально все остановилось из-за черепахи.

Об этом сообщает ТСН.

Животное на взлетно-посадочной полосе заметил один из пилотов. Он сообщил об этом диспетчерам. Спасение черепахи из опасной зоны заняло 15 минут, но из-за этого перенесли время вылета пяти рейсов.

Читайте такжеКот прикорнул у стены и стал мемом в сети (фото)После спасения земноводное взвесили и обмеряли. Черепаха весит около двух килограмм, а длина - 30 сантиметров. Видимых травм у нее не нашли, поэтому выпустили возле ближайшего водоема.

Администрация аэропорта не знает, как черепаха оказалась на взлетно-посадочной полосе. Предположительно, она могла приползти из ближайшего водоема.

Как ранее сообщал УНИАН, курьезные ситуации случились во время отборочного матча на Дефлимпийские игры между сборными Украины и Италии в Нижних Мельницах Полтавской области. Матч дважды пришлось приостанавливать из-за животных, которые выбежали на поле.

На 41-й минуте игры на газон ворвались две собаки, а на 59-й минуте на поле неожиданно оказался конь. Болельщикам и тренерам украинской сборной совместными усилиями удалось выгнать животных.

Автор: Анастасия Горбачева