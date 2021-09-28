В украинском аэропорту "Борисполь" ограбили 54-летнего американца, который весит более 180 килограммов и не может самостоятельно передвигаться. Теперь он вынужденно живет в терминале аэропорта, хотя имеет возможность вернуться на родину.
Почему американец живет в терминале "Борисполя" и что с ним случилось, сообщается в сюжете "ТСН".
Так, мужчина по имени Нейдер живет в терминале аэропорта в "Борисполе" почти месяц. Он спит на стульях зала ожидания и моется в туалетах, под кранами. Американец прилетел в Украину путешествовать. Он часто посещает другие страны, на это мужчина тратит свою пенсию по инвалидности. У туриста проблемы с сердцем, он весит более 180 кг, поэтому передвигается на скутере.
Читайте такжеСказали, что нашли под мостом: в Кропивницком молодая пара отказалась от новорожденной дочериВоры украли у американца все его сбережения - более 9 тысяч долларов. Теперь он вынужденно живет в терминале, потому что хочет продолжить путешествовать, но не имеет на это денег. Уже 1 октября мужчина получит пенсию (700 долларов) и наконец отправится в Польшу или Чехию, именно в эти страны он планирует полететь.
"Американское посольство покупает мне бесплатный билет и я могу лететь в Америку, но я не хочу туда", - рассказал мужчина.
В терминале американец чувствует себя в безопасности, полиция его даже оберегает.
"Граждане на него не жалуются, равно как и работники аэропорта. Законных оснований, чтобы его вывести на улицу нет", - рассказали правоохранители.
Американец быстро приспособился к жизни в терминале. Он научился мыться в туалете, хотя сначала за это его ругали уборщицы. Теперь мужчина всегда убирает за собой, если разливает воду или шампунь во время мытья под краном. Мужчину "подкармливают" в кафе аэропорта, работники заведений его уже знают.
Ранее УНИАН уже сообщал, что самолет с российскими туристами столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столб пламени. Все это попало на видео.
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