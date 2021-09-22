Спасателям пришлось использовать специальное масло, чтобы достать мужчину.

Курьезный случай произошел в Стамбуле. Мужчина хотел сфотографироваться в пушке времен Османской империи и застрял в ней.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на стамбульской площади Барбароссы. По предварительным данным, мужчину гулял с друзьями, когда решил сфотографироваться. Для сногсшибательного фото мужчина целиком залез внутрь пушки и застрял в ней.

Сначала выбраться ему помогали друзья, но безуспешно, поэтому вызвали спасателей. Любителя крутых фото облили специальным маслом и освободили из плена в артиллерийском орудии времен Османской империи. По словам медиков, осматривавших мужчину, у него травм нет, а состояние хорошее.

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Автор: Анастасия Горбачева