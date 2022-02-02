Американка успела съесть полтора килограмма салата за 10 минут

Американка в конкурсе по поеданию салата обошла сразу двух гигантских кроликов. Девушка за 10 минут съела полтора килограмма салата.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Соревнование проводил калифорнийский магазин, который специализируется на здоровой еде. 27-летней американке предложили сначала посоревноваться с гигантским кролем по прозвищу Хани Банни, кто быстрее съест порцию зелени.

Девушка так быстро ела салат, что на подмогу Хани Банни привели еще одного кролика, но это ситуацию не спасло. Жительница США съела полтора килограмма салата за 10 минут и выиграла соревнование.

Как ранее сообщал УНИАН, зверский случай произошел 9 декабря в городе Южном Одесской области. Дворник нашел на дне мусорного контейнера живого декоративного кролика. На кролика набросали мусорные пакеты, а содержимое мусорного контейнера вместе с животным пытались погрузить в мусоровоз.

Ушастого забрали волонтеры и пообещали найти ему новых хозяев, которые уже не выбросят его в мусорный контейнер, как ненужный хлам.

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