Это вторая подобная операция в истории медицины. В прошлый раз пациент, получивший сердце свиньи, не выжил.

В США хирурги второй раз в истории медицины пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи. В прошлый раз пациент, получивший такой донорский орган, не выжил. Он прожил с трансплантатом два месяца.

Детали операции, которую провели специалисты Медицинского центра университета Мэриленда в США, описаны на сайте учреждения. Соответствующая публикация вышла 22 сентября.

На этот раз орган свиньи получил 58-летний господин Фосетт. Пенсионер страдает от сердечно-сосудистой недостаточности. Из-за заболевания и сопутствующих ему осложнений, мужчина не мог получить орган от человеческого донора.

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"Моя единственная реальная надежда - это использовать свиное сердце, ксенотрансплантат", - заявил он в комментарии журналистам за несколько дней до операции.

По словам врачей, предварительно, хирургическое вмешательство прошло успешно: мужчина в состоянии самостоятельно дышать, также ему назначили ряд препаратов, чтобы организм "не отторг" новый орган.

Как отметила его супруга Энн Фосетт, у семьи "нет никаких ожиданий", только надежда, провести как можно больше времени вместе, пока есть такая возможность. "Это может быть так же просто, как сидеть на крыльце и вместе пить кофе", - указала она.

Впервые аналогичную операцию также сделали в Центре Мэриленда в 2022 году. Тогда сердце свиньи пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту, однако его организм отказался "принять" трансплантат. В силу "множества факторов", он умер спустя 2 месяца с момента операции.

Подробности операции Дэвида Беннета

Напомним, операция по пересадке сердца свиньи Дэвиду Беннету длилась на протяжении семи часов. Тогда хирурги также констатировали, что пациент чувствует себя "хорошо". В частности, его хорошее самочувствие отмечали на третий день после операции.

По словам хирурга Бартли Гриффита, врачи действовали "со всей осторожностью", постоянно контролировали жизненные показатели Дэвида, в надежде, что орган сможет прижиться. До проведения операции Дэвид Беннет говорил, что находится в безвыходном положении - между жизнью и смертью. Он был готов к любому исходу после операции. Сердце свиньи для него, в любом случае, "последний шанс" выжить, говорил он.

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