Сначала в заброшенной будке поселилась одна бездомная пенсионерка, в дальнейшем вокруг нее сплотились остальные.

В городе Луцк бездомные поселились в парковочной будке возле паба "Оболонь - Кораблик" и требуют у водителей деньги за парковку.

Об этом сообщает местное ИА "Конкурент", ссылаясь на одного из водителей. По словам автолюбителя, жители будки требовали у него деньги за парковку авто. Инцидент произошел несколько дней назад.

Как выяснили журналисты, это не единичный случай. Ранее местные жаловались на антисанитарию и шум, которую создают люди, самовольно поселившиеся в заброшенной парковочной будке возле паба.

Местным властям известно о проблеме. 29 июля на заседании Бюджетной комиссии Луцксовета о ситуации говорил депутат Тарас Шкитер. Он рассказал, что к нему с жалобами обратились местные жители и предложил департаменту муниципальной стражи разобраться с этим вопросом.

Представители администрации "Кораблика" рассказали журналистам, что сначала в заброшенной будке поселилась бездомная женщина старшего возраста. В дальнейшем вокруг нее сплотилась группа мужчин без постоянного места жительства. Новые обитатели будки злоупотребляют алкоголем.

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Бездомные убеждали журналистов, что являются сотрудниками паба, однако администрация это опровергла. Там пояснили, что ранее давали одному из мужчин деньги за уборку территории. Но это не дает ему права жить в будке.

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Автор: Дмитрий Захаров