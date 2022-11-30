Здесь есть электричество, тепло, интернет и альтернативное питание.

В столице открыли "пункт несокрушимости" при государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", известном как Лукьяновское СИЗО. Это вызвало очень бурную реакцию соцсетей.

Об открытии такого "пункта несокрушимости" сообщается в Facebook Киевского следственного изолятора. Уточняется, что он работает бесплатно и круглосуточно:

"Пункт несокрушимости" при государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" расположен по адресу: г. Киев, вул. Дегтяревская, 13, в помещении для приема граждан (за пределами режимной территории) функционирует круглосуточно и бесплатно".

Как сеть отреагировала на открытие "пункта несокрушимости" в Лукьяновском СИЗО

Поток шуток в связи с открытием "пункта несокрушимости" в таком месте уже не остановить. Вот что пишут юзеры:

"Как уютно, по-домашнему"

"Я понимаю, что есть определенные традиции, но генератор лучше вынести на улицу"

"А если поднажать, то очень даже "пункт сокрушимости"

"Генератор пробовали включать? Кто-то выжил?"

"Не, ну тут снимаю шляпу"

"Это топ! А оттуда выпускают?"

"С генератором внутри похоже на газовую камеру. Хороший подход, теперь несокрушимый сломается за пару минут"

"А Тищенко уже инспектировал?"

"А на 15 суток остаться можно?".

"Пункты несокрушимости" в Украине

22 ноября Зеленский призвал бизнес приобщаться к инициативе по созданию "пунктов несокрушимости". По словам президента, подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов.

"Пункты несокрушимости" - специально обустроенные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков. В целом сейчас в большинстве регионов открыто более 4,3 тыс., более 400 из них - в Киеве.

В НБУ уже обратились к ОВА с просьбой разрешить банкам в отдельных "Пунктах несокрушимости" разместить дополнительные банкоматы и терминалы, чтобы люди и там имели доступ к наличности.

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